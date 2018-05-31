Уфолог заметил на Марсе аномальное полушарие

Вчера, 22:21

Загадочный и очень пугающий объект известный уфолог показал на видео. Ролик был снят с помощью марсохода, который исследует поверхность Марса.

Уфолог под ником Streetcap1 ошарашил очередной находкой на Марсе. В этот раз специалист заметил на Красной планете аномальное полушарие, которое похоже на камень, но по словам уфолога, таковым не является. Streetcap1 не смог объяснить, чем именно является этот загадочный объект, но он уверен, что "странный камень" скрывает в себе тайны населения Марса.

Аномальные предметы и явления на Красной планете уфолог под ником Streetcap1 замечает очень часто. Ученые скептически относятся к его находкам, но любители теории существования внеземной жизни охотно верят, что уфолог находит доказательства существования инопланетян, которые вскоре могут захватить Землю.