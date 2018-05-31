Ученые: Ходьба и аэробика помогут предотвратить деменцию

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В университете Майами группа исследователей под руководством кандидата технических наук Джойса Гомес-Османа разбиралась, насколько интенсивными должны быть физические нагрузки для пожилых людей, чтобы предотвратить у них развивающееся слабоумие и потерю памяти.

Более одиннадцати тысяч исследуемых в возрасте 73 лет подвергали себя физическим нагрузкам на протяжении 28 дней. Было установлено, что занятие аэробикой и ходьбой благотворнее всего сказываются на развитии мозга человека преклонного возраста. Была определена, в том числе, продолжительность занятий физическими упражнениями. Она составила пятьдесят два часа на протяжении полугода. Регулярные физические упражнения снизят у пожилых людей риск развития деменции, склероза и прочих неврологических болезней.

Деменция приводит к абсолютной личностной деградации, вызванной прогрессирующим слабоумием.

Приблизительно 2 миллиона россиян подвержены деменции. Медики считают , что через 25 лет количество страдающих деменцией существенно вырастет. Первичная стадия этого заболевания – болезнь Альцгеймера, которой страдают, как правило, люди преклонного возраста.

Среди знаменитостей деменции были подвержены Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Шон Коннери, Валерий Золотухин.