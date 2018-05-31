В Великобритании нашли разграбленный викингами форт пиктов

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Населённый пункт был сожжён примерно в X веке нашей эры. На месте раскопок уже нашли множество предметов из быта местного населения тех времён.

Разграбленный викингами форт пиктов нашли археологи Университета Абердина рядом с городом Бургхед в Великобритании. Впервые о данном объекте сообщил в 1893 году археолог Хью Юнг. До наших дней многие находки, выявленные учёным, не сохранились. Вместе с тем его современным коллегам удалось найти многие артефакты, которые дают представление о жизни древнего народа. Раскопки здесь начались в 2015 году. С тех пор удалось обнаружить остатки бревенчатой стены со следами пожара. Позже лабораторный анализ подтвердил, что форт был сожжён в X веке. Некоторые артефакты говорят о том, что посёлок был уничтожен вследствие нашествия викингов. Помимо прочего учёные нашли на месте раскопок украшения, монеты и многое другое.

Ранее мы писали, что в Перу нашли древнюю мумию из цивилизации инков. По подсчётам учёных, возраст человеческих останков составляет порядка тысячи лет.