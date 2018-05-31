Ученые утверждают, что попытки вырастить мозг были успешными

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Ученые не так давно научились выращивать ткани, которые повторяют большинство органов человеческого тела. Однако известно, что мозг – это самый непонятный объект во Вселенной. Несмотря на это, специалисты уверяют, что могут его повторить в лабораторных условиях.

Выращивание нервной ткани – очень трудоемкий процесс, из-за сложного характера клеток. Их довольно много разных типов, и они создают уникальную систему размещения каждого нейрона в трёхмерном пространстве. И все же, ученые провели успешные попытки по воссозданию частей мозга. Аденогипофиз мыши был получен в результате использования скопления стволовых клеток.

Головной мозг человека будет гораздо тяжелее вырастить. Ведь было изучено в мельчайших подробностях, из чего он состоит, но остается загадкой, как эти детали работают. Поэтому, даже если ученые и смогут воссоздать систему нейронов, то, как заставить их обучаться и думать – неизвестно. В противном случае, при сборке «искусственного человека» будет получен взрослый с уровнем развития как у ребенка.

Тем не менее, умение воссоздавать хотя бы части человеческого мозга стало бы незаменимым во время повреждений из-за травм и болезней.