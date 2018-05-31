Ученые доказали безопасность искусственных подсластителей для сахара в крови

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Специалисты из Иллинойского университета задались вопросом: как влияют искусственные подсластители на уровень сахара в крови человека. Проведенные исследования показали интересные результаты.

Ученые обследовали 741 человека. У большинства из них содержание крови было в норме, у 69 оказался диабет второго типа, а у 150 человек состояние оказалось неопределенным. При этом, сахарные спирты не рассматривались ни в одной из 29 сделанных аналитических работ, сообщает European Journal of Clinical Nutrition.

В результате ученые выяснили, что искусственные подсластители совершенно безопасны. Их использование в промышленном производстве кондитерских изделий, газированной воды или как бытовой подсластитель для чая не приводит к повышению уровня сахара в крови. Тем не менее, профессор университета Максвелл Холл предупреждает: во всем нужно соблюдать меру и не следует постоянно использовать эти продукты.