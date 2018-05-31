Конец эпохи вызовут современные технологии

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В Королевских военно-воздушных силах высказана обеспокоенность тем, насколько мощно развиваются современные технологии. По мнению специалистов страны, это может кардинально повлиять на военные операции, которые в дальнейшем станут проводиться в мире.

Некоторые эксперты предполагают, что современные технологии вызовут даже конец нынешней эпохе человечества. В качестве потенциальных угроз отмечается появление искусственного интеллекта, машинного обучения, а также появление необитаемых подводных систем.

При этом, наибольшее беспокойство вызывает не появление нанотехнологий и роботизирование процессов, как таковое. Конец эпохи вызовет то, что они уже и на нынешней стадии своего развития демонстрируют способности к своему стремительному саморазвитию.

Возможности искусственного интеллекта уже давно превышают те, которыми обладает человек. Ранее считалось невозможным, что компьютер может победить человеческий мозг в настольной игре Go. Тот продемонстрировал ошибочность этого суждения уже в 2015 году.

Современные технологии могут всего за несколько часов разработать полную стратегию игры в шахматы, как бы она не развивалась.

Уже появились беспилотные микроустройства, способные к перемещению без помощи человека и уничтожению небольших устройств.

В военной сфере это видно намного яснее. Даже не сильно образованные террористы уже стали при помощи БПЛА перемещать взрывчатые вещества с высокой степенью точности. При этом, эти дроны относятся к самой нижней ступени своего уровня.