Специалисты составили ТОП-10 причин проблем с кишечником и набора лишнего веса

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Кишечник является ключевым фактором здоровья тела благодаря живым микроорганизмам, которые помогают перерабатывать пищу, предоставляя необходимые химические элементы. Специалисты составили список причин, которые вредят здоровью кишечника.

Проанализировав данные о пациентах, которые имеют проблемы с кишечником, специалисты составили список из ТОП-10 причин, которые способствуют развитию заболеваний ЖКТ и набору лишнего веса. Первой из них является злоупотребление алкоголем, который уничтожает микрофлору кишечника. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от него, за исключением красного вина. Вторая причина – ночные перекусы. Кроме этого стоит избежать употребления орехового масла, диетической содовой, жевательной резинки и соков.

Однообразный рацион тоже вредит кишечнику. Необходимо вносить разнообразие, чтобы поддерживать хорошую работу ЖКТ. Другая причина – неактивный образ жизни. Специалисты обратили внимание на то, что те, кто большую часть дня проводит сидя, наиболее подвержен риску заболевания кишечника и набора лишнего веса, нежели те, кто ведёт активный образ жизни. Среди остальных причин была упомянута привычка пользоваться ополаскивателями для ротовой полости, а также ночное сидение в Интернете.