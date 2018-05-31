Саратовские ученые разработали прибор для лечения близорукости

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Управлять аппаратом можно посредством специального мобильного приложения.

Прибор для лечения близорукости разработали саратовские учёные. Аппарат способен не только лечить уже существующее заболевание, но и осуществлять профилактику. Также его можно использовать для снижения внутриглазного давления и зрительного утомления. Сам прибор представляет собой маску в виде очков, в которую интегрированы специальные электроды. Футляр для него является одновременно беспроводным зарядным устройством. При запуске приложения пользователю предлагают указать свой пол, возраст, среднюю нагрузку на глаза и ещё некоторые параметры. После получения требуемых данных программа подбирает необходимый алгоритм и предустанавливает прибор на нужные настройки. Авторы разработки отмечают, что одним из ключевых преимуществ разработки является её дешевизна. Зарубежные стационарные аналоги сегодня стоят порядка 60-70 тысяч рублей, тогда, как саратовский прибор оценивается примерно в 10-15 тысяч рублей. Пока же аппарат ещё не прошёл государственную сертификацию и на рынке найти его не представляется возможным.

Ранее мы писали, что в Израиле ученые изобрели помогающие похудеть затычки для носа. Суть разработки состоит в том, что она блокирует запахи еды, которые провоцируют развитие у человека аппетита.