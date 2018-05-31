Астрономы нашли подтверждение теории существования девятой планеты

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Происходящие на Солнце процессы необратимы и являются результатом влияния планеты Нибиру. Такое мнение ученых опубликовали российские масс-медиа.

В научных кругах обратили внимание на увеличение в разы интенсивности магнитного поля планеты в двадцатых годах прошлого века. За сто лет оно возросло в несколько раз. Ученые, чьи имена и национальность пока не сообщают, считают, что трансформации, регистрируемые на Солнце, провоцирует невидимая с Земли планета Нибиру.

Еще одним доказательством в пользу существования этого небесного тела в Солнечной системе, по мнению астрономов, может быть то, что ранее ими был обнаружен движущийся по странной траектории объект, который находится за планетой Нептун.