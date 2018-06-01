13 новых минералов у вулкана на Камчатке найдены геологами из МГУ

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Геологи из России нашли 13 новых минералов возле вулкана Толбачик. Исследования поддержали грантом РНФ.

Ученые, проводившие геологические исследования вулкана Толбачик, отметили, что его уникальность заключается не только в геохимии, но и в том, что процессы минералогенеза на вулкане можно наблюдать «вживую». 13 минералов у вулкана на Камчатке были найдены геологом из МГУ Дмитрием Пущаровским в течение последних двух лет.

Исследования поддерживались грантом РНФ. По словам геолога, с начала исследований предусмотренных программой гранта, учеными было открыто и описано 24 новых минерала. Они утверждены комиссией по новым минералам.

Минералы были образованы в трещинах почвы, сквозь которые выходит большое количество газа Толбачика. Они выбрасываются на поверхность из-за хлора, меди, мышьяка и других веществ. Найденные новые минералы были названы в честь исследователей, которые их охарактеризовали.

Пущаровский отмечает значимость подобных исследований и геологии в целом, так как эта наука помогает разобраться в эволюции Земли. Он также отметил, что некоторые минералы не просто «красуются» на полках, а применяются практически.