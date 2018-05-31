Ученые: Ящерицы появились на Земле 240 миллионов лет назад

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Ученые рассказали, что предки современных ящериц жили на 70 миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Об этом рассказали останки, который обнаружили археологи.

Ученые из Альбертского университета обнаружили неизвестные науке останки ящериц, которые не подходят ни под один ныне известный вид. Согласно теории, которую ранее выдвигали исследователи, ящерицы появились еще 180 миллионов лет назад. Некоторые ученые сомневаются в родстве ящериц и динозавров, так как строение последних больше походит на строение птиц. В одно время с большими хищниками на нашей планете могли и обитать рептилии, которых мы видим сейчас. Специалисты смогли найти новый вид, который не относится к виду лепидозавроморфов.

Мегикирелла жила более 240 миллионов лет назад и питалась мелкими насекомыми или животными. Она была покрыта толстой, но мелкой чешуей, части которой сохранились на найденных останках. По словам ученых, ныне существующее генетическое древо чешуйчатых может измениться, так как обнаружено не все виды ящериц, которые существовали на Земле до нашего времени. На данный момент сложно точно определить время их происхождения, так как на найденных останках не сохранился генетический материал, который мог свидетельствовать о возрасте ящерицы. Однако по мнению ученых, первые ящерицы появились 240 миллионов лет назад.