Ученые обнаружили следы высоких технологий древней Европы

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На Балканском полуострове обнаружены следы загрязнения свинцом, датируемые 3600 годом до нашей эры, что существенно меняет мнение о технологическом развитии Европы. Статья опубликована 29 мая в PNAS.

Дело в том, что выделяемые при выплавке металла частицы распространяются ветром и, оседая в торфяных болотах, создают некие слои, позволяющие исследователям судить о развитии металлургии в определенный период времени.

Именно такие слои были изучены учеными в торфяном болоте Црвени-Поток (Crveni Potok) в Сербии и продемонстрировали, что первые признаки загрязнения свинцом в результате деятельности человека появились 5600 лет. Это свидетельствует о развитии довольно высоких для того времени технологий в данном регионе. Для сравнения в этот момент в Шумере, Месопотамия появилась письменность, а территория современной Великобритании все еще находилась в каменном веке.

Раньше самое древнее известное европейское загрязнение окружающей среды произошло около 3000 до н.э. на юге Испании. Данная работа представляет альтернативный взгляд на то, как в древней Европе развивалась чрезвычайно социально-экономически важная металлургическая промышленность. Люди на Балканах были явно пионерами в области ранних металлических изделий и продолжали развиваться эпоху технологически «темного» средневековья.