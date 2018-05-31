Найденный 20 лет назад медный сосуд XVII века оказался самогонным аппаратом

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Мосгорнаследие установило назначение средневековой посудины, обнаруженной в 1996 году на территории атриума Гостиного двора. Ее использовали для приготовления крепких алкогольных напитков.

20 лет назад Мосгорнасдение откопало медный сосуд XVII века, внутри которого лежали серебряная утварь и более 95 тыс. монет. Найденный предмет кухни оказался средневековым самогонным аппаратом. К сенсационному выводу эксперты пришли, сравнив находку 1996 года с аппаратом для варения крепких алкогольных напитков жителей Мангазеи – первого русского заполярного города.

Источник фото: портал «РИА Новости»

Старинные экспонаты лежат в московском Музее археологии.