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Агрессивный химикат провоцирует развитие злокачественных опухолей. В составе гигиенических веществ содержится триклозан, который ускоряет процесс гибели организма человека. Он содержится в большинстве средств для поддержания здоровья и уборки в доме.

В мыле и зубной пасте нашли стимуляторы развития рака кишечника. Ученые настаивают на том, что триклозан является представителем синтетических органических соединений, антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия. Действует на многих представителей грамположительной и грамотрицательной флоры.

В ряде торговых марок используется этот компонент и поэтому для человека он становится опасным, поскольку люди чистят зубы 2-3 раза в день. В результате вместе с лучезарной улыбкой получаю рак кишечника.