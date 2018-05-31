В Твери археологи нашли боеприпасы времен войны

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Сегодня утром, в Твери, на территории отведенной под строительство Спасо-Преображенского собора археологами были обнаружены несколько гранат и мина. Боеприпасы сохранились со времён артиллерийских обстрелов во время Великой Отечественной войны.

На раскопки незамедлительно прибыли представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники УМВД по Тверской области, спасатели и пожарные.

Региональное управление МЧС России сообщает, что боеприпасы найдены на метровой глубине на месте, где раньше стояла колокольня. До этого года археологи раскопки в этом периметре не проводили, таким образом мину и две гранаты обнаружили вдали от строительства нового собора.

Пока строители временно прекратили работы, боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены. Находка является очередным напоминанием об артиллерийских обстрелах тех времен.