Крысиные мышцы смогли превратить в актуатор

Сегодня, 05:15

Японские ученые смогли создать актуатор, работа которого основана на искусственно выращенных мышцах крысы. Такая система может воздействовать на любой процесс согласно заданной программе.

Японские ученые сделали прорыв в науке и создали актуатор, работа которого основана на выращенных из мышечной ткани крыс клеток. В движение система приводится при помощи электрического импульса. Фрагменты мышечной ткани соединены с шарниром, который может отклоняется в результате сокращении мышц. Результаты своего исследования специалисты напечатали в специальном научном журнале Science Robotics.

Известно, что электромоторы проблематично использовать в маленьких устройствах устройствах, именно поэтому ученые пытаются создать актуатор в качестве альтернативы искусственные мышцы. Многие подобные разработки достаточно компактны, а большинство даже не требуют собственного источника питания.

Руководил группой исследователей Сёдзи Такэути (Shoji Takeuchi) из Токийского университета. Сообщается, что использовались в качестве основы актуатора клетки-миобласты, взятые из скелетной мышечной ткани крыс. Их разместили в растворе с клетками и питательной средой для них в гидрогель, который затем переливают в специальную форму. Через короткий промежуток времени в гидрогеле образовывается мышечная ткань, которая имеет возможность сокращаться.

Напомним, что еще в 2016 году американские ученые смогли создать из клеток сердечной мышцы крыс робота-скелета, активируя его мышцы при помощи света.