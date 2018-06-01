Ученые: 10 процессов организма, над которыми мы не имеем власти

Сегодня, 05:45

В Reader’s digest опубликовали статью о биологических функциях организма, которые человек не способен контролировать самостоятельно.

Человеческий организм – невероятно сложная, но слаженная система, далеко не всеми действиями которой мы способны руководить сознательно. Ученые решили подробнее разобраться в данном аспекте и познакомить широкую публику с тем, что же происходит в их собственных телах.

Примеры неконтролируемых процессов довольно обыденны, но не каждый задумывается о них. Такими являются рост ногтей, выпадение волос. Человек может незначительно влиять на скорость этих процессов, но не руководить ими. Также контролю не поддается «гусиная кожа», зевание, выделение слюны, кожного жира, пота и конечно же размножение бактерий в микрофлоре организма.

В список были включены и неврологические процессы тоже. Например, человек довольно часто не может управлять определенными навязчивыми мыслями и идеями, но здесь нужно четко различать норму и патологическое состояние, возникающее при определенных психических расстройствах. Ну и конечно же сновидения можно смело отнести к списку того, чем мы управлять не можем, хотя некоторые и практикуют осознанные сны.

Другим интересным исследованием, обнародованным на днях, стало открытие того факта, что острота зрения и уровень интеллекта могут иметь генетическую связь.