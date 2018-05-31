Астронавты рассказали о способах доставки пиццы в космос

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В одном из интервью астронавт NASA рассказал, каким образом ему удавалось заказывать пиццу прямо на орбиту. Известно, что Массимино был в космосе дважды.

Астронавтам на орбите приходится терпеть множество лишений, с которыми не все могут справиться. Особенно сложно переносится отсутствие любимых блюд.

В одном из интервью американский космонавт Майкл Массимино (Mike Massimino) рассказал, каким образом ему удалось добиться доставки пиццы, которую он обожает, прямо на орбиту. Известно, что астронавт успел побывать на орбите дважды – в 2002 году он летал на шаттле «Колумбия» и в 2009 году на борту шаттла «Атлантис». Именно во время одного из этих полетов астронавт и заказывал себе пиццу.

Подробности доставки данного блюда в космос не сообщаются. Напомним, что обычно космонавты питаются на орбите блюдами, которые находятся в тюбиках. Многие покорители космоса заявляют, что вскус космических блюд достаточно специфический и приходится по вкусу не всем.