Ученые: Женщины с хорошим обонянием получают больше оргазмов

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Согласно новым исследованиям, запахи имеют серьезное влияние на партнеров в момент сексуальной активности, что подтверждено экспериментально. Однако до конца не понятно, по каким причинам так происходит.

Ученые настаивают, что женщины с исключительно хорошим обанянием получают больше оргазмов во время секса, чем партнерши с худшими показателями восприятия. Оказалось, что запахи пота, спермы и жидкостей из влагалища стимулируют представительниц прекрасного пола достигать пика наслаждения.

Тем не менее, на мужчин ароматы любви также влияют, но на женщин данный момент оказывает большее воздействие. Во время исследований в учет были приняты продолжительность сексуальной активности, уровень возбуждения, но не принимались во внимание стадии менструального цикла девушек, что также может изменить результат эксперимента.