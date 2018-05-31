В Китае появится флотилия из роботов

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Специалисты китайской компании Yunzhou Intelligence Technology создали флотилию из 56 роботов, которые могут передвигаться по воде. Они способны выполнять различные задачи, вплоть до боевых.

Китайские специалисты разрабатывают новейшую технику, которая может нести функции боевой. Так, появилась информация об испытаниях, которые проводятся разработчиками компании Yunzhou Intelligence Technology. Сообщается, что им удалось создать 56 надводных роботов, которые управляются оператором с суши.

На сегодняшний день человечеству известны беспилотные летательные аппараты, которые способны выполнять различные задачи – от бытовых до боевых. Теперь же такая возможность появится и на воде.

Сообщается, что испытания флотилии надводных роботов стали одними из масштабнейших за последние несколько лет не только в стране, но и в мире. Руководство компании Yunzhou Intelligence Technology проинформировало, что они проводятся неподалеку от архипелага Ваньшань в Южно-Китайском море. Во время проверки роботов расположили в несколько кильватерных колонн, которые показали маневренность во время обхода катера и снова выстроились в колонну.

Разработчики сообщили, что надводные роботы имеют длину 11 метров, масса каждого около десяти тонн. Максимальная скорость, которую он способен развивать - 40 узлов.