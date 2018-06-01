Медики определили условия работы разрушающие психику

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Ученые провели ряд исследований, которые показали основные критерии, влияющие на психику человека. Так, в их числе оказались уровень образования и темперамент.

Психика человека является мало изученной сферой, поэтому ученые уделяют особое внимание ее исследованию. Международная группа специалистов из Великобритании и Австралии провели ряд экспериментов, которые помогли выяснить, какие условия работы негативно сказываются на психике сотрудников.

Установлено, что основным раздражающим фактором являются противоречивые требования руководства. Сообщается, что во время проведения эксперимента во внимание брались условия жизни добровольцев, которые согласились провести такой опыт на себе. Результаты показали, что к 50-ти годам большинство людей имеет серьезные психологические расстройства из-за того, что не могут использовать свои знания в полном объеме и принимать самостоятельные решения.

Значительную роль на расстройство психики оказывает и уровень ответственности человека, который может вызвать глубокую депрессию и синдром тревожности. Невозможность повлиять на ситуацию в карьере угнетает 89% участников эксперимента, а чрезмерная нагрузка и высокий темп работы приводит к нервному срыву у всех людей.