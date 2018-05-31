Ученые рассказали о людях, верящих в конспирологию

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Больше всего влиянию таких гипотез подвержены люди, не одобряющие изменения в обществе.

Американские учёные из Лихайского университета в штате Пенсильвания рассказали о людях, верящих в конспирологию. Исследователи выделили своего рода маркер, по которому можно определить человека, склонного к вере в теорию заговора. Также специалисты выяснили, как таких людей можно переубедить.

В исследовании приняли участие 404 гражданина США. Их просили дать оценку своим познаниям в области политики. После этого им предлагали рассказать о собственных понятиях мироустройства. Как выяснилось, те люди, которые утверждали, что хорошо разбираются в политике, чаще других демонстрировали склонность к конспирологии. Как правило, говорят учёные, это люди, которые не одобряют перемены в обществе и придерживаются консервативных взглядов.

Примечательным оказался тот факт, что после аргументации своей позиции таким респондентам вновь предложили ответить на вопрос о познаниях в области политики. Те, кто верил в теорию заговора, обычно ещё с большей уверенностью утверждал, что хорошо разбирается в этой области. При этом, чем меньше аргументов они находили для оправдания своих взглядов, тем крепче была их уверенность. Подорвать веру таких в конспирологию может информированность о реальных процессах в политической среде. Понимая ошибочность своих суждений, люди становятся склонны к проявлению сомнений относительно многих своих убеждений.