Московские школьники разработали робота-бармена

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Проект прошёл успешное испытание. Творческая группа 8 и 11 классов трудилась во главе с преподавателем информатики Владимиром Игнатовым.

В Москве ученики школы №1354 разработали робота-бармена. Данный проект назвали "Инженерный класс столичной школы". Этот робот является продуктом нескольких месяцев работы огромной группы инженеров. В проекте также участвовали программисты, дизайнеры, робототехники и маркетологи. "Особого отбора не было, мы взяли тех, кто хотел этим заняться", - поведал Игнатов. Рецепты безалкогольных напитков московские школьники создавали сами методом проб и ошибок.

В момент тестирования выяснилось, что лишним элементом оказалась газированная вода, поскольку внутри ёмкости создаётся давление. Кроме этого, проводили работы для создания и печати 3D-моделей, по разработке сайта, была написана презентация, несколько рефератов. Далее специалисты разработали программное обеспечение. В такой последовательности и был собран робот-бармен.