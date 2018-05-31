Ученые нашли неожиданное спасение от рака

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Американские исследователи обнаружили, что от некоторых разновидностей рака крови может вылечить такое ядовитое вещество, как мышьяк. Ученые ищут препарат, который поможет спасать человеческие жизни во время онкологических заболеваний.

Специалисты во всем мире занимаются поисками лекарства, которое поможет избавиться от различных разновидностей онкологических заболеваний. Так, ученые из Северо-Западного университета США в ходе эксперимента доказали, что привести к стойкой ремиссии некоторых разновидностей рака крови может использование небольших доз мышьяка. Результаты своего исследования они разместили на портале MedicalXpress для обсуждения и ознакомления.

В отчете сообщается, что в данном случае речь идет о триоксиде мышьяка, малые дозы которого вполне могут справиться с раковыми клетками промиелоцитарного лейкоза, который является одной из самых агрессивных разновидностей рака крови. Ученые предполагают, что мышьяк может побороть и другие разновидности рака, но пока такие предположения находятся в стадии проверки.

Для борьбы с промиелоцитарным лейкозом американские специалисты создали частицы с соединением мышьяка, которые получили название «нанобины». Попадая в кровь больного раком, они проникают в опухоль и накапливаются в ней. Яд, который высвобождается из таких частиц, уничтожает злокачественные клетки и не вредит здоровым. «Нанобины» могут отличать здоровую клетку от больной за счет среды их обитания, как известно, раковые клетки находятся в более кислой среде.

Эксперименты проводились на животных и показали, что, кроме рака крови, мышьяк может побороть рак молочной железы, легких и яичников. Когда данный метод будет применяться для лечения онкологических больных, неизвестно, но медики уверены в его эффективности.