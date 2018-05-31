В Италии нашли старейшее оливковое масло

Вчера, 23:15

На контейнере находилась подпись сицилийской посуды, которая относится к третьему тысячелетию до нашей эры, а это ранний бронзовый век.

В Италии обнаружили самое старое оливковое масло. Проанализировав химический состав, команда исследователей установила, что данный продукт существует на 700 лет дольше, чем до этого утверждали антропологи.

Консерваторы Археологического музея Сиракузы смогли восстановить и собрать 400 керамических частей, создав контейнер для хранения, ёмкость которого составила 3,5 фунта. Предмет оказался в форме яйца, на котором видны украшения в качестве верёвочных лент. На каждой стороне были расположены вертикальные ручки. На том же месте на Сицилии учёные нашли два фрагментных бассейна, между которыми возведена внутренняя перегородка.