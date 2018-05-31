Пробы отправить солдат в будущее обернулись в США неудачей

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В рамках реализации таких чаяний американских исследователей военных обучали владеть радиоимпульсами, которые находятся на мощной частоте.

Но такие опыты претерпели неудачу, через некоторое время добровольцы начали сходить с ума. Однако была и победа в пределах Монтокского проекта, именно такой название получил эксперимент по отправке солдат США в будущее. Специалист по имени Престон Николс сообщил, что некоторые военнослужащие всё-таки смогли осуществить так называемое скольжение по изменяющейся Вселенной. Такие успехи должны были стать якобы первыми шагами на пути к параллельным мирам. В итоге Монтокский проект и пробы отправить солдат в будущее обернулся неудачей.

Ранее источники сообщали, в интернете появилась информация о том, каким будет будущее для землян в 2133 году. Кроме того, специалисты рассказали, какие жуткие процессы ждёт общество в ближайшем времени.