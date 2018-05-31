Над озером в Казахстане NASA заметили идеальное облачное кольцо

Сегодня, 07:19

Новый снимок предоставил регулируемый Индийской организацией космических исследований спутник INSAT-3DR. На его счету десятки уникальных кадров, которые удивляют своей формой, текстурой и размерами.

Облака стали частью изучения огромного мира природы. А над озером в Казахстане спутник NASA заметил идеальное кольцо. Примечательно, что это было облачное образование, этимология которого остается тайной. Заметили новообразование благодаря спутнику INSAT-3DR, которому удалось снять облачное кольцо, созданное конвекцией за горами Тань-Шань.

Подобные кольца облаков часто фотографируют и с Земли, например, недавно идеальное облачное кольцо сфотографировали в Сан-Диего. Приверженцы альтернативной науки и уфологи рассматривают такие явления, как следы НЛО, секретного климатического оружия и даже предполагают, что у подобных облаков есть разум.

К слову, будущие нанотехнологии на Земле спровоцируют развитие военно-промышленного комплекса готового вести бой с внеземными цивилизациями. В результате люди могут истребить инопланетян из-за ряда причин, как полагают эксперты.