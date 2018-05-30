Ученые раскрыли странную черту астероида-«убийцы динозавров»

Вчера, 23:03

Врезавшийся в Землю астероид, который повлек за собой вымирание динозавров и 70% живого, не повлиял на флору и фауну в образовавшемся кратере. Об этом заявляют ученые-палеонтологи.

Ученые раскрыли новую странную черту астероида-«убийцы динозавров». Ученые заявляют, что ими были обнаружены следы, которые указывают на то, что жизнь на дне кратера, образованного астероидом, возродилась буквально через пару лет. Данное заключение говорит о том, что предсказать последствия таких катастроф практически невозможно, как и восстановление окружающей среды после них же.

Доказательствами жизни стали остатки водорослей и планктонов, а также норы креветок или червей. Их обнаружили в камне, который достали из кратера во время научного бурения, проводившегося недавно Международной программой изучения океана, а также Международной программой континентального бурения.

Относительно быстрое возрождение жизни в кратере наталкивает на предположения, что хоть астероид и послужил вымиранию, он не смог помешать возобновлению. Ученые указывают на значимость локальных факторов в возрождении живых организмов.

Несмотря на то, что жизнь в кратере достаточно быстро восстановилась, экосистема после взрыва значительно изменилась. Некоторые виды, выжившие после удара, начали приспосабливаться к новому месту обитания, а затем эволюционировали в новые виды.