NASA опубликовало снимок вспышек на солнце

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Снимок сделали 23 мая в ультрафиолетовом диапазоне. На нем можно увидеть небольшие вспышки и линии магнитного поля.

23 мая специалисты NASA сделали заявление, что предполагается повышение солнечной активности и появления вспышек. До этого последняя солнечная вспышка уровня C была отмечена 30 марта. Вспышек на звезде не было около 2 месяцев.

23-25 мая были зафиксированы активные регионы Солнца. Ими являются области интенсивной магнитной энергии. Исследователи отмечают, что диаметр линий магнитного поля в несколько раз больше диаметра Земли.

Отметим, что наиболее мощная вспышка была зафиксирована 6 сентября. За последние 12 лет она была наиболее яркой.

Напомним, NASA запустило сервис с прогулками по планетам, находящимся в экзосфере, в виртуальной реальности. Специалисты отметили, что это всего лишь «художественные фантазии», так как точного представления о таких планетах еще нет, к тому же, изучена только малая их доля. Известно, что пользователи смогут получать информацию о различных объектах на планете, а также включать или отключать атмосферу.