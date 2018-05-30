Учёные предупреждают, что вагинальный посев смертельно опасен для ребенка

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Журнал «Frontiers in Medicine» опубликовал исследования австралийских учёных, которые проанализировали данные о вагинальном посеве и выяснили, что он является причиной возникновения у ребенка смертельно опасных заболеваний.

Лиза Стинсон возглавила исследователей из Западного университета Австралии, которые вновь занялись изучением вагинального посева. Эта процедура проводится для детей, которые были рождены с помощью кесарево сечения. Считается, что во время родов мама передает ребенку полезные бактерии, которые находятся во влагалище, и впоследствии будут защищать младенца. Поэтому во время посева лицо и тело ребенка протирается марлей, которая содержит эти бактерии. Вот только Лиза Стинсон доказала, что это не защищает детей, а способствует развитию смертельно опасных вирусов. Так, помимо астмы и аллергии, такие дети страдают сепсисом, а также могут «подхватить» кишечную палочку и стрептококк группы В.

Поэтому ученые рекомендуют воздержаться от процедуры, тем более есть куда более безопасный вариант обезопасить новорождённого – это грудное вскармливание.