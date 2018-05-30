Вчера, 23:40

Исследователи Ньюкаслского университета заявили о том, что невидимый слой биологического происхождения, который размещен на поверхности воды, снижает скорость обмена диоксида углерода между океанами в два раза.

Ученые из Университета Хериот-Уатт, Университета Ньюкасла и Эксетерского университета опубликовали исследование, результаты которого могут существенно повлиять на прогноз климата в будущем. Мировой океан сегодня поглощает около 25% выбросов углекислого газа, что делает его единственным долгосрочным поглотителем углерода в мире. Газообмен между атмосферой и океаном контролируется с помощью турбулентности, которая, в свою очередь, вызывается волнами. Чем выше турбулентность, тем больше возрастает газообмен. Рассчитать влияние активных веществ на поверхности было достаточно трудно.

Ученым удалось разработать систему, которая сравнивает воздействие биологически активных веществ между различными поверхностями водного пространства в настоящее время. Используя данный метод, и применив наблюдение со спутников, учёные выяснили, что невидимая пленка на поверхности океана может вдвое снизить его газообмен с атмосферой.

Исследователи отметили высокую ценность проведенного анализа тем, что с ростом глобальной температуры увеличивается нагрев поверхностно-активных веществ биологической природы. Нагревание водной поверхности приводит к уплотнению пленки, вследствие чего газообмен снижается еще больше.