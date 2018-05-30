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По данным специалистов, особо опасным для человека станет трансмембранное высокомолекулярное органическое вещество. Об этом сообщают исследователи из Японии.

Ученые нашли неизвестный ранее «усилитель» гриппа. По данным исследовательского центра Японии, во избежание развития и распространения вируса гриппа, следует рационально организовать борьбу с возбудителем. Для этого нужно создать уникальные типы вакцин. Главным компонентом станет антидот против трансмембранного белка.

Японские специалисты выявили белок, который усиливает действие гриппа. Новое исследование поможет разработать более эффективные препараты против гриппа.