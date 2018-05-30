Уфологи обнаружили в Гранд-Каньоне разбитое НЛО возрастом 4 тысячи лет

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Исследование говорит, что раньше у представителей других цивилизаций было большое количество общих черт с древними людьми.

Уфологи обнаружили в Гранд-Каньоне потерпевший крушение НЛО, возраст которого, по их данным, составляет 4 тысячи лет. Как стало известно, на дне каньона их ждал непонятный корабль, имеющий форму сферы.

Кроме этого, объект был покрыт особым металлом, который имел уникальное излучение.

В результате проведённых исследований находки специалисты смогли определить, что падение имело место более 2-х тысяч лет назад. Сейчас найденный инопланетный объект якобы отвезли на американскую секретную базу для дальнейшего изучения и хранения.