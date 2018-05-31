Яйцо способно сохранить сердце и сосуды здоровыми

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Ученые установили, что ежедневное включение данного продукта в рацион значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда ученых из Великобритании и Китая изучили взаимосвязь между характером и количеством употребления куриных яиц и риском развития заболеваний сердца и сосудов. Для исследования они пригласили 416 000 добровольцев из Китая в возрасте от 30 до 79 лет, которые поведали, какое количество яиц и с какой периодичностью они потребляют. Далее их осмотрели врачи и зафиксировали показатели здоровья.

Через 9 лет наблюдения исследователи зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 9985 из которых стали причиной гибели людей. Проанализировав все данные, ученые заключили, что добровольцы, которые употребляли яйцо хотя бы 5 раз за неделю, на 28% реже погибали от геморрагического инсульта и на 18% от патологии сердечно-сосудистой системы по сравнению с участниками, еженедельный рацион которых включал менее двух яиц. Любители данного продукта на 12% реже страдали различными ИБС.

Яйца всегда славились своей пользой. Содержащиеся в составе белки, минеральные вещества, витамины A, B, D, E, лецитин, безвредный холестерин и масса других полезных веществ хорошо усваиваются в организме человека, делая данный продукт абсолютно незаменимым. При этом специалисты рекомендуют употреблять яйца с цельнозерновым хлебом или овощами.