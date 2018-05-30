Учёные считают, что иммунные клетки различаются между собой

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К такому выводу специалисты Университета Южной Калифорнии пришли в результате исследования, проведенного на костном мозге мышей.

При изучении образцов костного мозга было обнаружено, что отдельные иммунные клетки не выполняют свою функцию в то время, как другие успешно заполняют образовавшиеся пустоты в организме. Чтобы отследить подобный процесс, в иммунные клетки добавили уникальные фрагменты иммунного кода. Этот код передается потомству клетки при производстве крови.

Проведя трансплантацию костного мозга у мышей, сообщается в публикации журнала EMBO Reports , что при комбинировании нормальных клеток с мутировавшими, у организма животных, появляется возможность воспроизводить только один вид. Таким образом здоровые клетки поддерживают работу клеток с генной мутацией.