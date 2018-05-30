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Как рассказали учёные из Бразильской Национальной лаборатории бионаук, это необходимо для сохранения здоровья.

По мнению исследователей, первые жители Марса откажутся от секса и от потомства. Дело в том, что ресурсы на планете будут очень ограничены. Даже если все колонисты будут обладать идеальным здоровьем и хорошими генами – электроэнергии, продуктов и тепла просто не хватит на всех людей.

Учёные также добавляют, что жизнь на колонии с ограниченными ресурсами попросту будет не гуманной, а значит, что зачать ребёнка в таких условиях будет запрещено. Кроме того, эмбрион в утробе матери на Марсе развиваться нормально не будет. Причина проста – радиация и гравитация, из-за которой здоровое потомство просто не появится на свет.

Спокойно размножаться на Красной планете люди смогут, когда её условия приблизятся к земным, пускай и в пределах отдельно взятых поселений.