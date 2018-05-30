Во время неолита из-за клановых войн вымерли тысячи мужчин

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Учёные из США объяснили, почему 5-7 тысяч лет назад произошло резкое падение мужского населения планеты, а в результате и общей популяции древних людей. Причиной стало формирование кланов, в которых учитывалась только связь с отцом и дальними предками мужского рода. В итоге между образованиями произошли массовые войны.

Несколько исследований показали, что во время неолита в рамках клановых войн генетическое разнообразие Y-хромосомы, которую передают ребёнку мужчины, в Европе, на Ближнем Востоке, Сибири, Южной и Центральной Азии резко упала. При этом материнская хромосома и её количество не изменилось. 5-7 тысяч лет назад соотношение мужчин к женщинам было 1:17.

Эксперты из Стэнфордского университета изучили три гипотезы о том, как вымерли мужчины во время неолита 5-7 тысяч лет назад. Первой могла стать экологическая причина или болезни, убивающие младенцев только мужского пола. Однако изменения климата на такое огромное соотношение мужчин к женщинам повлиять не могло. Затем мужчины могли вымереть из-за миграции группы фермеров, которые принесли собой развитую культуру и вытеснили других самцов. Однако такие миграции не подтвердились раскопками. Третья гипотеза гласит, что мужской пол вымирал из-за многожёнства, но это не объясняет то же соотношение полов.

В итоге на основе археологических и антропологических данных удалось установить, что древние люди создавали патрилинейные кланы с патрилинейным строем. Женщины могли выходить замуж за мужчин из других семей и уезжали к ним, а мужчины оставались в семье.

Также из-за войн между кланами мужчины вымирали только на указанных территориях.