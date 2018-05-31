Палеонтологи удивлены скоростью и размером древних костных рыб-гигантов

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Эксперты из Испании установили, что представители ныне вымершего рода Лидсихтис при массе в 40-45 тонн могли разогнаться до 11 миль в час.

Палеонтологи из Университета Валенсии под руководством Гектора Ботеллы изучили древних костных рыб-гигантов рода Лидсихтис, которые обитали в юрский период на территории Европы, около 165-155 млн лет назад. Исследователи установили, что эти рыбы могли передвигаться со скоростью до 11 миль в час, причем их масса достигала 40-45 тонн. Ученые были удивлены таким данным, ведь рыба-луна, которая в настоящее время является самой крупной костной, весит не более 1-2 тонн, а крупнейшая хрящевая рыба китовая акула вырастает до 20-30 тонн.

Столь значительной разнице в массе и размерах подводных обитателей палеонтологи не могут найти рационального объяснения. Ученые озадачены: как эти рыбы-гиганты поддерживали достаточный уровень метаболизма при столь быстрой скорости плавания, и почему современные рыбы не могут вырасти до таких размеров. Некоторые предположили, что причиной сему стало раннее окостенение или конкуренция других морских животных.