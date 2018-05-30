Новая вакцина от рака мозга продлевает жизнь на несколько лет

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Учёным удалось при помощи персонализированного средства на основе дендритных клеток пациентов с глиобластомой продлить их жизнь от трёх лет до семи лет.

Учёные установили, что новая вакцина от рака головного мозга способна продлить жизнь на несколько лет, во время третьей фазы клинических испытаний лекарства. Речь идёт о самой агрессивной формы опухоли – глиобластомы. Оказалось, что 30% пациентов прожили на семь лет больше от запланированного срока.

Исследователи пока не знают все причины развития рака мозга. Схема лечения во всех случаях стандартная – операция по удалению, химеотерапия, или же лучевая терапия. Обычно люди с таким диагнозом живут около 12-15 месяцев. Больше 5 лет живут лишь 3-5% всех больных.

Новая же вакцина DCVax-L значительно продлевает жизнь людей с глиобластомой. Она работает на дендритных клетках, которые учёные извлекают из организма пациента. Они являются некими «разведчиками», которые «знакомят» другие клетки иммунитета с опухолевыми клетками, которые нужно уничтожать. После того, как клетки извлекают, их ещё нужно обучить работе. После этого на их основе создают лекарство и вводят его в организм. Благодаря этому иммунная система начинает яростно атаковать раковое образование.

Всего учёные нашли 331 добровольца с глиобластомой. Они все прошли операцию с темозоломидом. Затем 232 из них к терапии добавили DCVax-L.

В итоге оказалось, что пациенты после применения вакцины прожили на больше 23 месяцев с момента операции. Треть из этих людей прожила не меньше 40 месяцев, а это на два года больше, чем считали врачи. Некоторые из участников и вовсе прожили более семи лет. Побочные эффекты были только у семи человек.