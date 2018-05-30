Камеры МКС снова сняли зависший над Землей загадочный объект

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Астронавты сообщили, что произошло нечто странное 27 мая, когда станция повернулась на ночную сторону планеты. Многие полагают, что на видео показан НЛО.

По рассказу уфологов, под прицелы МКС снова попал зависший над Землей загадочный объект, который издавал яркое свечение и имел внушительные размеры. Предполагаемый инопланетный корабль зависал и время от времени проявлял активность, однако после этого бесследно исчез, оставив очевидцам пищу для размышлений.

Уфологи уже прокомментировали увиденное и заявляют, что на видеозаписи действительно может быть корабль гуманоидов. Тем не менее, просмотревшие видеоролик пользователи Сети предполагают, что на кадрах мог сыграть свет, а вместо НЛО все видят оптическую иллюзию.