В Японии разрешили лечить сердце стволовыми клетками

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Клетки, которые составляют зародыш во время ранней стадии развития, могут обратиться любой тканью взрослого организма.

Врачам Японии разрешили лечить сердечные болезни перепрограммированными стволовыми клетками. Стоит отметить, что это всего лишь второй раз, когда такую схему внедрили.

Вышеупомянутые клетки специалисты могут получить из дифференцированных тканевых клеток, к примеру, кожа, или кровь, возвращаясь к их состоянию, которое схоже с эмбриональным. Глава научной группы, кардиохирург Есики Сава из Института Осаки уверяет, что вышеупомянутая терапия способна залечивать различные повреждения сердца, которые скапливаются в результате появления в сосудах бляшек или во время инфаркта.

Опыты на свиньях показывают, что результат пересадки таких слоёв клеток стимулирует работу органа.