Загадочную подводную пирамиду обнаружили на Аляске

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Таинственный подводный артефакт, напоминающий пирамиду Гиза, может быть остатком мифической цивилизации Атлантиды.

Известные исследователи паранормальных явлений Блейк и Бретт Кузены при помощи Google Earth открыли интересный предмет у берегов Аляски. На океаническом дне у острова Александровского архипелага в юго-восточной части полуострова они обнаружили загадочную подводную структуру необычной формы, которая напоминает пирамиду.

Уфологии считают, что обнаруженный неизвестный предмет может быть остатком мифического-острова государства Атлантиды, которую подробно описал в своих трудах Платон. Внешне артефакт напомнил египетские пирамиды, построенные в Гизе. Исследователи не знают, что может скрывать этот уголок мира, и пытаются выяснить происхождение структуры, скрытой водой.