Два светящихся НЛО в небе напугали жителей Монреаля

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В Канаде местных жителей напугали два светящихся НЛО, которые не скрываясь медленно двигались в небе. Видео с инопланетными объектами было опубликовано на YouТube-канале UFO Institute.

Средства массой информации сообщают, что 29 мая на территории крупнейшего города Монреаль в канадской провинции Квебек были замечены неопознанные летающие объекты. Согласно информации очевидцев мистического события, два светящихся НЛО вылетели из-под облаков и стали плавно перемещаться по воздуху.

Жители Монреаля были напуганы, поскольку впервые встретились с кораблями гуманоидов, так как в данной местности НЛО встречается очень редко. Местные уфологи сообщают, что последний раз инопланетные объекты были зафиксированы на видео в 2016 году, а до этого в 2013 году.