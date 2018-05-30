«Чуют страх»: Учёные рассказали, почему ошибаются стоматологи

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Оказывается, они способны в прямом смысле унюхать страх и тревогу пациентов, то есть определить его по запаху. Из-за этого зубные врачи очень часто ошибаются.

Учёные из International School for Advanced Studies в итальянском городе Триеста рассказали о своём недавнем исследовании, в рамках которого были изучены студенты-медики. Эксперты также рассказали, почему стоматологи ошибаются. Оказалось, что они буквально улавливают страх и тревогу пациента по запаху, а чем выше этот показатель, тем чаще зубные врачи совершают ошибки.

Такое заявление было подтверждено впервые. Получается, что в запахе человеческого тела скрываются химикаты, которые подают другим людям сигналы о каком-либо потрясении. По запахам можно определить, испытывает ли человек отвращение, или страх, или же другие негативные эмоции.

Учёные исследовали 24 студентов. Дело в том, что их сначала одели в футболки и предложили провести нервные процедуры, а затем сменили футболки и провели скучную лекцию. После этого на разные манекены надели эту же одежду и попросили совершить с ними манипуляции.

Исследователи сравнили запахи одежды и качество оказанных услуг. Оказалось, что молодые стоматологи делали ошибки на тех манекенах, на которых были надета одежда после нервных занятий. "Спокойные" футболки приводили к правильности манипуляций и безошибочности. Получается, что люди определяют негативные эмоции по запаху и на основании этого ошибаются. То есть люди буквально чуют страх и прочие эмоции.