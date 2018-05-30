Ученые: Развод может стать причиной преждевременной смерти людей

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Группа американских ученых смогли доказать, что развод семейных пар может являться основной причиной преждевременной смерти одного из партнеров. Об этом сообщает информационный портал VladТime.

Опытные исследователи из Университета Аризоны выяснили, как развод людей может отразиться на сокращении их жизни. Оказалось, все дело в том, что после болезненного и нервного развода многие люди начинают чаще увлекаться вредными привычками. Не зависимо от пола и статуса, некоторые люди после развода начинают курить, употреблять много алкогольных напитков и мало двигаться.

В результате такой образ жизни негативно сказывается на продолжительности жизни человека. Согласно исследованиям, у 46% людей после развода были замечены новые вредные привычки, которых не было в браке. Именно это и может стать причиной преждевременной смерти, утверждают ученые.