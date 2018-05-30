Ученые из России нашли метод предвещать развитие кариеса

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В ходе эксперимента специалисты протестировали образцы слюны добровольцев с признаками развития порчи зубов и начальными этапами заболевания. Специалисты пристально рассмотрели полученные молекулы и нашли в них вещества кислого состава.

Ученые получили грант Российского фонда и провели исследование образцов слюны добровольцев. В ходе эксперимента специалисты из России нашли метод предвещать развитие кариеса. Для этого на экспертизу взяли десятки проб.

В ходе исследования молекулярного состава слюны пациентов со множественными проявлениями кариеса выяснилось, что заболевание проявляется у людей, в ротовой полости которых идёт активное размножение некоторых штаммов стрептококка и других микроорганизмов, выделяющих вещества кислотной природы в слюну и на поверхность зубов.