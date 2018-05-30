Учёные впервые напечатали на 3D-принтере роговицу глаза

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Исследователи заявляют, что они могут напечатать индивидуальные роговицы для каждого человека, используя стромальные клетки.

Учёные-биоинженеры начали вплотную интересоваться и изучать возможность напечатать человеческие органы на обычных 3D-принтерах. К примеру, в январе британские специалисты создали метод печати тканей организма. Им даже удалось создать такие при помощи быстрой заморозки.

Сейчас же исследователи из Ньюкаслского университета впервые напечатали роговицу глава. Для этого были сделаны специальные биочернила, состоящие из клеток стромы роговицы живого человека, альгината и коллагена. На основе чернил 3D-принтер всего за 10 минут создал здоровую роговицу.

Профессор Че Коннон заявляет, что его команда придумала уникальный гель. Он сам по себе очень жёсткий для поддержки заданной формы, мягкий для того, чтобы выйти из принтера. Результат работы основан на предыдущих исследованиях, в рамках которых специалисты сохраняли клетки живыми внутри похожего геля.

Размеры напечатанной роговицы соответствовали нуждам конкретного человека. По словам учёных, они могут создать эту часть тела для всех людей.

Сейчас новое изобретение будет проходит тесты и испытания в районе нескольких лет. Затем его отправят в больницы для трансплантации и протезирования роговицы глаза.