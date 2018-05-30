Учёные: Люди могут истребить инопланетян

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Эксперты оценили возможность совместного будущего инопланетян и землян. Теоретики не видят реальной возможности продолжения существования гуманоидов после их обнаружения людьми.

Будущие нанотехнологие на Земле спровоцирует развитие военно-промышленного комплекса готового вести бой с внеземными цивилизациями. В результате люди могут истребить инопланетян из-за ряда причин.

Ученые из Московского института электронной техники уверены, что остановка развития инопланетян станет их погибелью. Специалисты из Европы не видят возможности сохранения существования гуманоидов из-за эволюции людей. А скептики убеждены, что люди вскоре создадут такие машины, которые смогут уничтожить не только инопланетян, но и всё человечество.

«В итоге представителям инопланетной расы грозит смертельная опасность от жителей Земли», - опасаются исследователи.