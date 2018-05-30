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Коллектив американских исследователей экспериментально доказал важность отказа людей от вечернего времяпрепровождения перед экранами гаджетов. Мужчины и женщины (22-28 лет) оценили качество засыпания и сна, после чтения книг и «отдыха» перед монитором.

Ученые обосновали опасность пользоваться компьютером перед сном. Специалисты Гарвардского университета подтвердили, что люди не зависимо от гендерного признака подвержены негативному влиянию со стороны современных гаджетов. Негативно на здоровье и качестве сна сказывается вечерний сеанс за планшетом или смартфоном. Впоследствии человек теряет интерес ко сну, ухудшается процесс засыпания. Утром человек не может сконцентрироваться из-за отсутствия бодрости.

«Полученные данные предоставляют больше доказательств того, что светоизлучающие электронные устройства оказывают биологическое воздействие на организм», - говорится в сообщение ученых.

Частое использование компьютера перед сном провоцирует подавление отвечающего за выработку гормона сна (мелатонина).