Учёные РАН: Океан изучен хуже, чем просторы ближнего космоса

Вчера, 23:15

Миру нужна нефть, а 70% её залежей сосредоточены в водах мирового океана. Последние подсчёты говорят, что биологическая масса рыб, которая обитает в глубинах, достигает не один миллиард тонн.

По словам учёных РАН, океан изучен хуже, чем просторы ближнего космоса. Как они рассказали, на Луну высаживались 12 человек, 6 из них побывали на тёмной стороне, 550 космонавтов занимались изучением ближнего космоса, а на глубине 10 тысяч метров побывали всего три человека. Такая статистика ярко отражает шкалу знаний о земных океанах. Существует важность анализирования акватории, поэтому каждая страна стремится к гонке освоения водных ресурсов.

"Россия всегда старалась быть первой в изучении океанов, однако сейчас начала сдавать позиции. Чтобы наверстать упущенное, стоит заняться разработкой современных кораблей для разного рода экспедиций", - рассказал вице-президент и глава отдела биологии морей Андрей Адрианов.